Messi, trionfo Fifa nello stadio Juve? Il post che scatena i social

Lionel Messi è stato eletto come miglior calciatore del 2022 in occasione dei Fifa The Best Awards andati in scena nella serata di ieri a Parigi. L'evento, oltre ad aver visto l'argentino trionfare e Mbappé scatenare le fantasie dei tifosi del Milan, è stato documentato sui profili social ufficiali della Federazione. Il post con cui è stato annunciato il trionfo di Messi ritrae la Pulce in maglia Argentina con uno stadio sullo sfondo che ha colpito i tifosi della Juventus per un motivo ben preciso.