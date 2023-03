Juventus, Pogba divide i tifosi: auguri di compleanno tra ironia e fiducia

TORINO - È un giorno speciale per Paul Pogba : il centrocampista francese della Juventus compie 30 anni e la società bianconera lo ha omaggiato con un messaggio di auguri sul proprio sito ufficiale. Il Polpo, tornato alla Vecchia Signora dal Manchester United in estate, sta vivendo un periodo piuttosto complesso. Dopo l'entusiasmo iniziale per il suo arrivo a Torino, infatti, il Pogba bis è stato caratterizzato dai problemi fisici che hanno tenuto fuori il calciatore in 35 delle 37 partite stagionali della squadra di Allegri. Andato ko nel precampionato, era rientrato contro il Torino. Poi lo scampolo di partita all'Olimpico contro la Roma per un totale di appena 35'. Il nuovo infortunio, lesione di basso grado all'adduttore della coscia destra, lo terrà fuori una ventina di giorni, quindi salterà sicuramente il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì contro il Friburgo in Germania e il big match di domenica alle 20.45 al Meazza contro l'Inter. Il suo rientro, dunque, è previsto dopo la sosta per le nazionali.

Juventus, i tifosi a Pogba: "Auguri per i tuoi 67 anni"

Intanto i tifosi si dividono tra chi lo incoraggia e non vede l'ora che torni a calcare il rettangolo verde e chi, invece, sembra ormai aver perso ogni speranza. "Non soffiare sulle candeline che ti sloghi la mascella", "Tanti auguri al nostro ex giocatore Paul Pogba, oggi compie 67 anni, gli acciacchi dell'età si fanno sentire", scherzano alcuni tifosi. Un altro commenta: "Benvenuto nei 30 Pogba, avrei voluto dirti che da oggi il declino sarà inesorabile ma tu per sicurezza ti sei già portato avanti".

Pogba, i tifosi lo incoraggiano: "Forza, ti aspettiamo in campo"

Altri, invece, hanno deciso di stare vicino al francese in questo periodo delicato: "Noi saremo sempre qui ad aspettarti e a fare il tifo per te. Buon compleanno Paul", "Auguri, sii forte. Ti aspettiamo presto in campo", "Come in tutte le famiglie bisogna stare vicino a chi in questo momento della vita è in difficoltà. Stai tranquillo, ti aspettiamo. Abbiamo da festeggiare ancora tante vittorie. Tanti auguri Paul, mai mollare", altri commenti presenti sotto al post della Juve. Insomma, Pogba divide il tifo bianconero ma di certo non vede l'ora di tornare in campo per rimettere tutti d'accordo con quello che gli riesce meglio: dare spettacolo sul rettangolo verde.

Juve, Pogba si aggrappa alla fede: il messaggio dopo l'infortunio