Juventus, infortunio Pogba: lesione muscolare. Bonucci, una botta

Juventus, nuovo infortunio per Pogba: i tempi di recupero

Il Polpo, appena rientrato dopo l'infortunio rimediato nel precampionato che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, ha fatto in tempo a fare il proprio esordio ufficiale in stagione contro Torino e Roma prima dell'esclusione per motivi disciplinari contro il Friburgo nell'andata degli ottavi di finale di Europa League e il nuovo infortunio. Appena 35' collezionati dal centrocampista francese, uscito sconsolato dal J Medical. Ai tifosi che lo attendevano fuori dalla struttura non ha concesso foto o autografi ed è andato via a testa bassa, scuro in volto. Trentacinque partite saltate su 37: questo l'attuale triste bilancio del Pogba bis alla Juventus. L'ex Manchester United sicuramente non sarà a disposizione per il ritorno in Germania contro il Friburgo di giovedì e la sfida di domenica alle 20.45 al Meazza contro l'Inter. Come annunciato dallo stesso Massimiliano Allegri al termine della gara contro la Sampdoria, dovrebbe rientrare dopo la pausa per le nazionali. Il Polpo, dunque, rimarrà ai box per circa 20 giorni. Per il tecnico bianconero non c'è pace, in una stagione caratterizzata da una miriade di infortuni e ricadute.

