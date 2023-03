Szczesny

Rimasto a riposo domenica sera contro la Sampdoria per farsi trovare riposatissimo per la bolgia dell’Europa Park, dovrà cercare di isolarsi dall’ambiente caldissimo con curve e tribune a ridosso del campo e cercare di dare il meglio di sé. Alla sua sesta stagione in bianconero, dopo aver superato da poco il traguardo delle 200 partite con la Juventus, Szczesny è chiamato a guidare i compagni non solo della difesa, ma anche soprattutto come leader.