Juventus-Sporting, la probabile formazione di Allegri

È arrivata la tanto attesa andata dei quarti di finale di Europa League per la Juventus di Massimiliano Allegri, che di fronte si trova il temibile Sporting Lisbona allenato da Ruben Amorim. I bianconeri sono reduci dalla sconfitta di Roma contro la Lazio e un successo in Europa rappresenterebbe la reazione migliore. Vediamo quali scelte farà Allegri, sulla scortà delle indisponibilità e dei recuperi annunciati in conferenza stampa. Alex Sandro e Vlahovic sono disponibili, mentre De Sciglio non ci sarà. Pogba torna tra i convocati. Allegri è combattuto sul modulo da utilizzare almeno all’inizio della partita: ieri ha provato anche il tridente, ma l'opzione 3-5-1-1 sembra al momento quella favorita.