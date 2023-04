Allegri e la battuta su Szczesny dopo la paura in Juventus-Sporting

TORINO - "Szczesny sta bene, non lo vuole neanche il diavolo". Così Allegri, nel postpartita dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, ha ironizzato sullo stato di salute del portiere polacco. L'estremo difensore ex Roma, poco prima della fine della prima frazione di gioco, esattamente al 41', ha accusato un dolore al petto richiamando immediatamente l'attenzione dei compagni (Locatelli è stato il primo ad avvicinarsi) e dello staff medico. Il gioco è rimasto fermo per alcuni minuti, dopodiché si è optato per il cambio, con Perin che ha preso il suo posto e ha salvato i bianconeri con una serie di parate strepitose. I due, poi, si sono presentati insieme davanti ai microfoni per commentare quanto accaduto e l'1-0 firmato Federico Gatti.