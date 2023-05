Vlahovic zingaro, tifosi Juve furiosi sotto il post della Serie A

BERGAMO - Successo doppiamente importante per la Juventus che espugna il campo dell'Atalanta per 2-0 con protagonista Dusan Vlahovic. Il serbo ha realizzato al 97' la rete dei titoli di coda in un ambiente ostile nei suoi confronti, come testimoniato dai cori a sfondo razzista nei suoi confronti da parte dei tifosi locali. Vlahovic ha subito ricevuto la solidarietà da parte di tutti: da Allegri, dal Pescara, fino alla federazione serba che via social ha pubblicato una foto emblematica. Anche la Lega Serie A ha postato una foto di Vlahovic sul profilo Twitter, ma senza alcun riferimento o presa di posizione sui cori razzisti. Questa scelta ha fatto infuriare i tifosi Juve che hanno inondato il post con vari commenti. Ma non solo, l'"autogol" della Lega è proseguito anche sul profilo Twitter inglese dove hanno pubblicato una foto delle statistiche di Vlahovic contro l'Atalanta. E anche qui i supporter juventini, ma non solo, non si sono risparmiati con i commenti.