Vlahovic e Atalanta-Juve: il razzismo, la sfortuna e la coerenza Figc

Atalanta-Juve, il razzismo e il no alle generalizzazioni

La verità, ancora più vera, è che il razzismo fa schifo e dobbiamo liberarcene agendo in ogni direzione. Serve tutto: la parole e i fatti, le condanne verbali e quelle giudiziarie. Adesso, per esempio, è inutile, dannoso e ingiusto criminalizzare una tifoseria (quella dell’Atalanta), uno stadio o una curva. Non bisogna far sparire nella folla i responsabili del razzismo, ma pescarli uno a uno, punendoli in modo adeguato, com’è accaduto con chi aveva insultato Lukaku. Le pene collettive fanno sparire le responsabilità e creano ingiustizia, perché ci finisce di mezzo sempre qualche innocente. Decidere di intonare un coro idiota, spregevole e illegale (perché, sì, il razzismo è contro le leggi dello Stato fino a prova contraria, non è una questione di «maleducazione») è una decisione personale e consapevole di cui si deve, quindi, rispondere personalmente. Così si sgombera anche il campo dalle questioni di tifo, evitando le generalizzazioni che mandano sempre in vacca i discorsi seri. Robe tipo: «gli atalantini sono razzisti», infamano centinaia di migliaia di atalantini che non lo sono e fanno deragliare il dibattito in un botta e risposta nel quale rinfacciarsi accuse, invece di tirare una riga per dividere le persone intelligenti da quelle stupide, senza considerarne la fede calcistica.