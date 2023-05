Mondiale U20, sorridono Soulé e Turicchia: Nzouango ko con la Francia

Mondiale U20, Soulé, Turicchia

Gioia e amarezza. C'è un mix di emozioni dopo le prime partite del Mondiale U20. Ottimo l'esordio per l'Argentina di Matias Soulé,che davanti al pubblico di casa a Santiago Del Estero hanno superato l'Uzbekistan. Il bianconero è stato in campo per 60', dove è stato anche attivo nell'occasione del secondo gol della Seleccion. Prossima sfida contro il Guatemala per confermarsi. Prima giornata che sorride anche all'Italia di Turicchia, autore di un prova importante e senza sbavautre contro il Brasile. Dal suo destro è partito il pallone del primo gol di Prati e in fase difensiva ha saputo tener testa alla velocità e alla tecnica dei verdeoro. Soltanto panchina perl'altro bianconero Fiumanò. A chiudere il quadro la Francia di Nzouango sconfitta dalla Corea del Sud, con il centrale rimasto seduto per tutti i 90'.