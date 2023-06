Juve, Allegri: il piano sul futuro e la risposta alle critiche dei tifosi

Allegri: "Vogliamo centrare l'Europa League"

"Il gruppo sta bene, abbiamo fatto buoni allenamenti", parte così Allegri in conferenza stampa e aggiunge: "Dobbiamo chiudere bene domani a Udine, veniamo da due sconfitte in campionato. Abbiamo la possibilità di centrare l’Europa League, momentaneamente siamo in Conference. L’Udinese cercherà di battere la Juve, non hanno più niente da chiedere al campionato e sarà una bella partita". Allegri che spera di chiudere al meglio il campionato: "Dalla squadra mi aspetto una reazione, una bella partita, l’impegno massimale c’è stato a Empoli e col Milan. I ragazzi non sono dei robot, è stata una stagione dura che ha messo a prova il nostro equilibrio. Dispiace perché potevamo giocarci una piccola speranzella per entrare nelle prime 4. Possiamo ora entrare in Europa League ma dipenderà anche dalla Roma e dall’Atalanta".