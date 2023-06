Juve, Torricelli e il retroscena su Agnelli: “Mi lasciò a bocca aperta”

Torricelli, cosa significa fare parte della Juventus?

"Con me la Juventus ha costruito prima un uomo e poi un giocatore. Arrivavo dall’interregionale e sono diventato un professionista in uno dei club più prestigiosi del mondo. La Juventus mi ha garantito un futuro, insegnandomi una disciplina ferrea. Facendomi confrontare con compagni di squadra che per me erano idoli: quando lavoravi con gente come Baggio o Vialli era una goduria, un piacere unico. Un privilegio per pochi".

Qual è il ricordo più significativo della sua carriera per spiegare a qualcuno cos'è la Juventus?

"Sono diventato un giocatore di Serie A con la Juventus, per cui ogni ricordo per me è sacro. Porto nel cuore il primo momento in cui ho incontrato l’Avvocato Agnelli: l’ho conosciuto un mese dopo la firma del contratto. Arrivai nella stessa estate di Kohler, Peruzzi, Carrera e Reuter e il primo a cui chiese come stessi fui io. Rimasi a bocca aperta. La sua curiosità non la dimenticherò mai. Io ero appena passato dalla Caratese alla Juventus e Agnelli mi chiese come mi stessi trovando a Torino. Fu un attimo indimenticabile, che ricordo come se fosse successo ieri".

