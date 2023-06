Juve, Chiesa in gol con l'Italia: i complimenti del club

L'Italia ha vinto la finalina per il terzo e quarto posto contro l'Olanda e il gol decisivo l'ha segnato proprio Federico Chiesa . L'esterno della Juve è tornato in gol con la Nazionale a distanza di due anni dove, tra i problemi al ginocchio e altri problemi fisici, era stato poco nel giro dei convocati con Mancini .

Gol bellissimo per altro con una finta a disorientare Van Dijk e poi con il mancino a superare Bijlow per il momentaneo 3 a 1 degli azzurri. Dopo la rete non sono tardati ad arrivare anche i complimenti proprio dalla Juventus.

Italia, gol Chiesa e complimenti Juve

La Juventus ha seguito la vittoria dell'Italia contro l'Olanda anche come diretta interessata per osservare la prestazione di Federico Chiesa. L'esterno bianconero è entrato nella ripresa al posto di Raspadori e al 72' - dopo appena dieci minuti dal suo ingresso - ha trovato la rete decisiva per la vitoria finale degli azzurri. La società si è voluta complimentare con un Tweet con il classe '97: "Chiesa in gol nella vittoria azzurra contro l’Olanda che vale il terzo posto in Nations League! Bravo Fede".