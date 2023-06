Juve, ore calde per Giuntoli e non solo: Milinkovic e le mosse bianconere

TORINO - Sono ore calde alla Juve per risolvere la questione ds: dopo aver presentato l’allenatore Rudi Garcia, infatti, Aurelio De Laurentiis può liberare Cristiano Giuntoli dal vincolo annuale con il Napoli. Giuntoli, si sa, da tempo è promesso sposo della Juventus. Servirà però un ultimo incontro chiarificatore e risolutivo. La situazione non è semplice ed è in continua evoluzione. Il dirigente rinuncia al pregresso così da favorire l’uscita. A questo punto lo stesso De Laurentiis non ha più motivo per trattenerlo. La Juventus così aspetta Giuntoli, ma nel contempo ha messo in campo uno staff pienamente operativo con Giovanni Manna promosso dalla Next Gen con il suo gruppo di lavoro.