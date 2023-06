Allegri e lo spogliatoio Juve: i fedelissimi e i rapporti da ricucire

Quel botta e risposta dopo l’eliminazione dall’Europa League, con le critiche di Szczesny e la replica di Allegri - «Dopo le partite bisognerebbe stare zitti», era rimasto sospeso come un pallone vagante in area rigore: pericoloso. Szczesny lo ha bloccato e rinviato: «Siamo molto amici, lo rispetto perché è capace di dirmi cose che nessun altro farebbe - ha detto del tecnico a Canal Plus Sport Polonia - siamo anche vicini di casa da quando mi sono trasferito a Torino quindi direi che è un mio grande amico». D’altra parte il portiere è sempre stato tra i fedelissimi di Allegri, che due anni fa, al ritorno alla Juve, disse ai dirigenti che per lui non c’era bisogno di provare a prendere Donnarumma a parametro zero.