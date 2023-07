Rovella dà spettacolo in allenamento: i tifosi della Juve lo incoronano

Nel frattempo, i tifosi della Juventus 'spingono' il tecnico livornese . Tra i commenti al post, infatti, è un vero e proprio plebiscito, con i sostenitori che chiedono a gran voce un suo via via maggiore coinvolgimento nella rosa che affronterà la nuova stagione. L'età, la qualità e la maturità mostrata , tanto in Serie A quanto con l'Under 21, sembrerebbero aver convinto tutti.

Rovella, i numeri con la Juve

Numerose squadre hanno già bussato alla porta della Juventus: ad esempio, si era parlato di un suo possibile coinvolgimento nella trattativa con la Lazio per Milinkovic, poi trasferitosi in Arabia. Rovella, acquistato dal Genoa nel gennaio del 2021, dove l'ha lasciato 'parcheggiato' per un anno e mezzo, ha debuttato la scorsa estate in maglia bianconera, subentrando a gara in corso in tutte le prime tre giornate di campionato, prima di essere girato in prestito al Monza.

Rovella, ritorno alla Juve e il messaggio social di Fagioli