Danilo e l’esclusione Juve dalla Conference: “Giusto così”

Un antipasto del campionato che vedrà i bianconeri impegnati domenica 20 agosto alle 20.45 alla Dacia Arena contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri, infatti, riparte da dove avevano concluso la scorsa stagione.

Da Hollywood a Disney World: la Juve riparte, Milik e Kostic puntano il Real

Juventus, Danilo punta lo scudetto

Intanto in California Danilo durante un incontro con i tifosi ha parlato dell'esclusione dalla Conference League e degli obiettivi per la prossima stagione. Una stagione che, vista appunto l'esclusione dalle coppe, vedrà la Vecchia Signora impegnata solo su due fronti: "Ci concentreremo sul campionato e la Coppa Italia. Siamo concentrati sul vincere di nuovo lo scudetto, nel far tornare la Juve al primo posto tra le squadre italiane. Certamente ci avrebbe fatto piacere giocare le competizioni europee - aggiunge il brasiliano -, ma è la decisione giusta se poi siamo a posto per il futuro".

