Juventus e Francia: Rabiot e Pogba, testa e croce per Allegri e Deschamps

Due anni e mezzo sono un periodo gigantesco, quasi eterno per un giovane che a 21 anni ha fatto la sua prima apparizione in nazionale per poi cadere nel dimenticatoio giusto prima del Mondiale vinto dalla Francia nel 2018. Quella di Adrien Rabiot è una storia di riscatto nel lungo termine. Un riscatto assoluto in quanto oggi il centrocampista mancino della Juventus rappresenta un pilastro della nazionale di Didier Deschamps, che con lui come traino è arrivata a sfiorare la vittoria ai Mondiali di Qatar. E, adesso, punta alla qualificazione a Euro 2024 per riscattarsi dopo la brutta figura dell’estate del 2021, quando la Svizzera scacciò i campioni iridati agli ottavi di finale.