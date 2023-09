Buffon: Ho sentito Allegri. Juve da Scudetto, Inter in Champions può...

Gianluigi Buffon torna a parlare di Juventus e non solo. L'ex portiere bianconero, ritiratosi da poco e attualmente capo delegazione dell' Italia di Luciano Spalletti , è intervenuto a Supertele per toccare diversi temi.

Gigi ha parlato della situazione del calcio europeo, con l'ultima sessione di mercato in cui i club arabi hanno portato via diversi top player: "Calcio europeo? Quest’anno si è un po’ equiparato, andando via tantissimi giocatori di livello nel campionato arabo, si è impoverito il movimento risultando più equilibrato. Ci sono squadre come Inter e Milan che se le becchi in giornata possono battere chiunque, City o Real Madrid".

Proprio sul derby di Milano dominato dai nerazzurri: "Il Milan arrivava da tre vittorie di fila molto buone, ha fatto benissimo a non snaturarsi e a giocare secondo il suo credo. A prescindere che l'Inter abbia meritato, l'indirizzo di una partita lo danno i dettagli: ai nerazzurri sono girati bene. Il goal del 3-1 dopo tre minuti ha rappresentato la svolta".