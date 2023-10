Vlahovic, c'è il piano derby: alla Juve servono i gol

TORINO - Un dribbling alla lombalgia per un derby da protagonista. Dopo aver marcato visita a Bergamo, Dusan Vlahovic scalpita per tornare subito in campo. E per riscoprirsi decisivo, sulla scia emotiva dei quattro gol realizzati nei primi quattro turni di campionato. Alla Continassa, nelle scorse ore, staff tecnico e staff medico hanno stilato di concerto la tabella di lavoro settimanale del serbo , al fine di metterlo nelle migliori condizioni possibili in vista della stracittadina di sabato. Una partita in cui DV9 ha già dimostrato di poter essere decisivo, come racconta proprio la gara d’andata dello scorso anno, in quel caso disputata al Grande Torino, conclusa per 1-0 con una zampata della punta bianconera a sbrogliare un corner offensivo spizzato da capitan Danilo.

Vlahovic e i dolori alla schiena

Lasciate finalmente alle spalle le annose scorie della pubalgia e iniziata in maniera piuttosto convincente la nuova stagione, Vlahovic da un paio di settimane è costretto a fare i conti con qualche dolore alla schiena. Un fastidio che ne ha condizionato l’avvicinamento al turno infrasettimanale con il Lecce, prima gara dell’anno in cui l’ex viola – non a caso – è partito dalla panchina. E che è emerso ancor più consistente proprio in seguito alla partita con i salentini, nonostante un impiego limitato all’ultimo quarto d’ora: nei pochi minuti in campo, infatti, il serbo ha patito un colpo che ha acuito il problema. Il bomber da 80 milioni ha provato a stringere i denti per esserci con l’Atalanta, scontro diretto per la zona Champions dopo quello vittorioso di fronte alla Lazio, ma alla vigilia della trasferta in casa della Dea ha dovuto alzare bandiera bianca. Per non correre rischi ulteriori, con il pericolo di aggravare la situazione. Per iniziare il conto alla rovescia verso il derby, appuntamento cui può invece arrivare in condizione tale da essere d’aiuto per i compagni di squadra.

La Juve, il derby e il bisogno di riavere Vlahovic: pronto il piano