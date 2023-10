Fagioli, la Juve lo abbraccia: scatta la missione recupero

TORINO - Prove di normalità per Nicolò Fagioli. Un concetto persino ripudiato, in genere, da chi ha l’ambizione di diventare il migliore. Un porto sicuro cui far rotta, ora, per trovare rifugio dopo la tempesta degli ultimi giorni. All’indomani di una squalifica che ha preso forma previo patteggiamento con la Procura Federale, il centrocampista della Juventus ieri si è regolarmente presentato alla Continassa. E, altrettanto regolarmente, ha partecipato alla seduta d’allenamento agli ordini di Allegri, tra qualche compagno di squadra e tanti giovani della Next Gen a compensare le defezioni per gli impegni con le Nazionali. Prove di normalità, appunto. Il “cinque” con chi da pochi giorni è venuto a conoscenza della voragine che stava risucchiando il talento piacentino, il “rito della vestizione” nello spogliatoio prima di mettere piede in campo, il battito che accelera ai primi scatti da un cinesino all’altro. E il fisico che viene messo a dura prova, quanto e più di prima, come antidoto ai nefasti pensieri che hanno accompagnato troppe notti insonni del numero 21 bianconero.