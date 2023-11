"'Attaccate la Juve!' e facemmo 3 gol: Allegri ci fece sbancare Torino"

TORINO- Jeda non è stato soltanto uno dei protagonisti di quel Juve-Cagliari. Jeda, di quel Juve-Cagliari, è stato anche uno dei marcatori. Quel Juve-Cagliari, per inciso, è lo storico match del 31 gennaio 2009, terminato con il sorprendente punteggio di 3-2 per gli isolani. Sulle due panchine, proprio come capiterà domani pomeriggio, da una parte Ranieri e dall’altra Allegri, anche se - rispetto ad allora - l’ordine dei fattori si è invertito. «Ogni volta che le due squadre si incrociano, il mio pensiero corre subito a quel giorno - la premessa di Jeda, oggi 44 anni, per due anni allenato in Sardegna proprio dall’attuale tecnico dei bianconeri -. Ho letto che ne ha appena parlato anche Ranieri in conferenza, ammettendo di dimenticarsi più volentieri delle sconfitte che delle vittorie. Tranquillo, mister: ce la ricordiamo bene noi quella partita!».

Jeda, il Cagliari di Allegri espugna Torino: che emozioni si porta dietro a quattordici anni di distanza da quel giorno?

«Ricordo una partita spettacolare, giocata a viso aperto e in maniera perfetta da parte nostra. Di fronte non avevamo una Juve stratosferica, ma avevamo pur sempre battuto giocatori come Nedved e Del Piero. La sfida aveva esaltato le qualità di quel Cagliari, che con il pallone tra i piedi giocava tanto e anche bene».



Quella di Allegri difensivista, quindi, è soltanto una favola?

«Prima della partita ci aveva spiegato che l’unico modo per limitare la Juve era attaccarla, senza timore della maglia o dei nomi scritti sulla schiena. Ci aveva spronato a essere sbarazzini».





Ritiene che il tecnico oggi abbia cambiato il suo credo?

«Allegri non è assolutamente un allenatore difensivista, bensì uno che sa adattarsi molto bene alle qualità della rosa che ha a disposizione. Oggi la Juventus ha in organico elementi forti, ma che non dispongono delle caratteristiche per comandare il gioco: il resto è una conseguenza. Al contrario, quel Cagliari sapeva e voleva giocare sempre la palla. A lui piace molto il bel gioco, si esalta di fronte a profili tecnici che sanno gestire bene la sfera. In due stagioni non ricordo una sola volta in cui ci avesse chiesto di essere attendisti…».



Che ricordi conserva di quella stagione, iniziata con cinque sconfitte di fila e conclusa a un passo dalla qualificazione alle coppe?

«C’era tanto scetticismo intorno ad Allegri, perché arrivava dalle serie inferiori ed era alla prima esperienza in A. Ma Cellino aveva avuto una buona intuizione e noi giocatori, dopo l’avvio complicato, gli avevamo fatto capire che la strada intrapresa era quella giusta».



Come era arrivata la svolta?

«Continuando lungo il percorso che avevamo cominciato. Allegri ci aveva trasmesso grande serenità: vedeva segnali positivi ed era rimasto tranquillo, quello ci aveva aiutato molto. Non si era fatto prendere dal panico e non aveva cambiato nulla nel modo di lavorare in settimana. Così, alla sesta giornata, avevano finalmente mosso la classifica pareggiando contro un Milan colmo di fenomeni». «Allegri non è assolutamente un allenatore difensivista, bensì uno che sa adattarsi molto bene alle qualità della rosa che ha a disposizione. Oggi la Juventus ha in organico elementi forti, ma che non dispongono delle caratteristiche per comandare il gioco: il resto è una conseguenza. Al contrario, quelsapeva e voleva giocare sempre la palla. A lui piace molto il bel gioco, si esalta di fronte a profili tecnici che sanno gestire bene la sfera. In due stagioni non ricordo una sola volta in cui ci avesse chiesto di essere attendisti…».«C’era tanto scetticismo intorno ad Allegri, perché arrivava dalle serie inferiori ed era alla prima esperienza in A. Maaveva avuto una buona intuizione e noi giocatori, dopo l’avvio complicato, gli avevamo fatto capire che la strada intrapresa era quella giusta».«Continuando lungo il percorso che avevamo cominciato. Allegri ci aveva trasmesso grande serenità: vedeva segnali positivi ed era rimasto tranquillo, quello ci aveva aiutato molto. Non si era fatto prendere dal panico e non aveva cambiato nulla nel modo di lavorare in settimana. Così, alla sesta giornata, avevano finalmente mosso la classifica pareggiando contro un Milan colmo di fenomeni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA