Stoichkov esclusivo: “Vlahovic, i cavoli amari e l’ermetismo di Allegri”

II massiccio montuoso della Vitosha domina la capitale bulgara. C’è chi azzarda similitudini con il Monte Rushmore, nel Sud Dakota, dove sono scolpiti nella roccia i volti dei quattro presidenti americani Washington, Jefferson, Roosvelt e Lincoln. Qui non c’è nessuna scultura granitica, in compenso quattro presidenti della Bulgaria, in carne e ossa, si sono materializzati come d’incanto al “vernissage” della Hall of Fame del più grande calciatore bulgaro “all time”: Hristo “Kamata” (Pugnale) Stoichkov. Traffico in tilt perché la presenza contemporanea di Petar Stoyanov (1997-2002), Georgi Parvanov (2002-2012), Rosen Plevneliev (2012-2017) e del generale Rumen Radev (ex pilota di caccia ed ex comandante dell’Aeronautica Militare, in carica dal 2017) ha paralizzato mezza città con auto della polizia e jeep dell’esercito che per motivi di sicurezza hanno deviato la circolazione su arterie secondarie.