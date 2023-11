"Yildiz palla al piede più tecnico di Cristiano Ronaldo": è Kenan-mania!

Yildiz, la Juventus e le parole di Basar

Di lui parlò bene già Massimiliano Allegri diverso tempo fa, affermando che "Yildiz diventerà un giocatore meraviglioso". Il suo esordio in bianconero è arrivato alla prima partita stagionale vinta contro l'Udinese per 3-0, dove il fantasista aveva già iniziato a far vedere qualche sprazzo del suo immenso talento. Gli elogi sono adesso arrivati anche dal tecnico dell'Under 19 della Turchia Soykan Basar, che ai canali ufficiali di A Spor ha dichiarato: "Seguiamo Kenan Yildiz da quando aveva 12-13 anni. Anche la Germania lo voleva, ma ci aveva fatto una promessa e ha scelto la Turchia" per poi aggiungere: "Due anni fa tanti grandi club erano interessati a lui". Infine, un paragone molto importante: "Yildiz ha più talento di Cristiano Ronaldo. La sua tecnica con la palla al piede è superiore a quella del portoghese".