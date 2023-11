Di Livio: "Kostic nuovo soldatino, Fabian Ruiz o De Paul per lo scudetto"

TORINO - "Devo dire la verità: non mi aspettavo alla sosta di metà novembre di vedere la Juventus così in alto, praticamente al livello dell’Inter che è la principale candidata alla vittoria del campionato. Immaginavo di trovare, sicuramente, più avanti il Napoli, che invece è stato la delusione della prima parte di stagione. Mentre pensavo a una Juve sì nei primi posti, ma non all’altezza dei nerazzurri. Invece i bianconeri stanno facendo molto bene e meritano in pieno l’attuale posizione". Parola di Angelo Di Livio, uno dei beniamini del popolo bianconero negli anni Novanta, quando per sei stagioni dal 1993 al 1999 si involava sulla fascia. Lasciando il segno, tanto da vincere e da protagonista 3 Scudetti, 2 Coppe Italia, 2 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa Intercontinentale. L’ex numero 7 della Vecchia Signora suona la carica, come faceva in campo con le sue accelerazioni, in vista del big match di domenica sera contro l’Inter.