Juve-Cagliari, Rabiot squalificato: la mossa di Allegri, McKennie la chiave

TORINO - Potrebbe esserci un ritorno all’antico per Weston McKennie : dopo aver scorrazzato per buona parte del campionato sulla corsia di destra per lo statunitense si profi la un rientro sulla mediana in vista della sfida casalinga contro il Cagliari . L’ipotesi prende piede considerando l’assenza obbligata di Adrien Rabiot che, dopo il giallo di Firenze, deve scontare una giornata di squalifica per ripresentarsi, alla ripresa del campionato, da titolare contro l’ Inter . Il centrocampista francese è l’unico, nella rosa bianconera, ad avere giocato tutti i 990 minuti di campionato: un percorso netto che la dice lunga sull’importanza che riveste all’interno della squadra e nei progetti di Massimiliano Allegri .

McKennie mezzala, Cambiaso a destra: la mossa di Allegri

Ma, come è già accaduto con l’infortunio di Danilo, che ha privato la difesa del pilastro brasiliano - e capitano - nelle ultime tre sfide contro Milan, Verona e Fiorentina, il tecnico della Juventus ha delle valide alternative da mettere in campo, dando la sensazione che, a chiunque tocchi, si farà trovare pronto per non far rimpiangere chi è assente. A cominciare da McKennie, che potrebbe nuovamente accentrarsi per fare la mezzala lasciando ad Andrea Cambiaso il ruolo di esterno destro. Una scelta che farebbe felice papà John: proprio un mese fa mister McKennie aveva esortato Allegri «a mettere il figlio in mezzo con Weah sulla fascia». Lungi dal voler insegnare all’allenatore, aveva ammesso che si trattava di una sua opinione personale dovuta al fatto che i due ragazzi, nazionali statunitensi, avevano dimostrato di giocare bene insieme nelle loro rispettive posizioni. Weah, però, è attualmente in infermeria, fermato da una lesione muscolare, per cui toccherebbe all’ex Genoa, Cambiaso, coprire quella fascia, anche perché è l’unico spendibile su entrambe le corsie.