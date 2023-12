Chiellini e la fame "da difensore disperato": il retroscena di Quagliarella

Di battaglie in campo, sia da compagni che da avversari, Fabio Quagliarella e Giorgio Chiellini ne hanno vissute diverse e a distanza di pochi mesi hanno deciso di dire basta e appendere gli scarpini al chiodo. L'ex attaccante e capitano della Sampdoria lo ha fatto al termine della scorsa stagione, il difensore bianconero dopo la finale di Mls, persa, con il Los Angeles FC. A proposito dell'addio al calcio della leggenda della Vecchia Signora, il centravanti di Castellammare di Stabia dagli studi di Sky ha commentato: "Arriva un momento dove percepisci che non puoi andare oltre. O meglio, se vai oltre rischi di essere una comparsa e allora pensi sia meglio finire al top anziché giocare 5-10 minuti ogni tanto. Decisione giusta, poi un giocatore come lui che ha fatto quella carriera...".