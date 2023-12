Allegri e l'altra Juve se Rabiot non ce la fa. Pogba schiera i periti inglesi

TORINO - Ancora un allenamento differenziato per Adrien Rabiot: anche nella seduta di ieri pomeriggio, come in quelle di lunedì, il centrocampista francese ha lavorato a parte per via del dolore al piede dopo il pestone rimediato durante Juventus-Napoli. Sebbene dalla Continassa filtri un cauto ottimismo sulle sue condizioni, Rabiot deve comunque smaltire la botta prima di poter finire nella lista dei convocati e scendere in campo venerdì sera a Marassi contro il Genoa. Sperando che già oggi possa riaggregarsi al gruppo, Massimiliano Allegri sta preparando anche un piano B nel caso in cui il suo pupillo non dovesse recuperare.