Rabiot, le condizioni: la Juve non rischia. Se si pensa a giugno…

TORINO - A Lecce mancherà anche Adrien Rabiot . Una scelta precauzionale di Massimiliano Allegri , che ha preferito lasciare il centrocampista francese, alle prese con un affaticamento al polpaccio , a Torino a curarsi ed evitargli la trasferta in Puglia. "Meglio non rischiare perché è un muscolo delicato" la preoccupazione del tecnico di perdere per più tempo il giocatore. I muscoli del polpaccio sono molto resistenti ma nello stesso tempo anche fragili e se si continua a sollecitarli, senza fermarsi quando fanno male, il pericolo è quello di uno stop per parecchi mesi.

Rabiot, l'infortunio e l'obiettivo per il recupero

Ipotesi che Allegri non vuole neppure prendere in considerazione perché Cavallo Pazzo - che già ha saltato il Frosinone in Coppa Italia per un sovraccarico al flessore della coscia destra - è un tassello fondamentale del centrocampo bianconero e, a due settimane dallo scontro scudetto con l’Inter a San Siro, la priorità è quella di avere Rabiot recuperato per il derby d’Italia. Niente Lecce, dunque, si valuterà in settimana se convocarlo contro l’Empoli (sabato alle 18 allo Stadium): dipenderà ovviamente dai progressi di Rabiot che l’estate scorsa aveva sofferto di una lesione al polpaccio, patita durante il ritiro con la Francia, costringendolo a saltare le due sfide di giugno valide per le qualificazioni all’Europeo. Proprio quell’infortunio gli impedì anche a luglio di partecipare alla tournée della Juventus negli Stati Uniti: lo staff medico decise che proseguisse il lavoro personalizzato alla Continassa per il completo recupero.