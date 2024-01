Rabiot out anche contro l'Empoli: obiettivo Inter-Juventus, le condizioni

Adrien Rabiot non sarà in campo neanche nella partita di sabato prossimo che vedrà la Juventus affrontare l'Empoli all'Allianz Stadium. Il centrocampista francese, infatti, continua ad allenarsi a parte per un fastidio al polpaccio e le sensazioni sono negative in vista del prossimo impegno. Max Allegri, nel post partita di Lecce, aveva preannunciato che sarebbe stato più probabile vedere Chiesa recuperare e scendere in campo contro i toscani.