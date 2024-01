Vlahovic-Yildiz, da quel pomeriggio in California: i segreti di una grande intesa

TORINO - Levi’s Stadium, Santa Clara, California: per chi mastica un po’ di football americano Nfl, il posto dove i San Francisco 49ers cercheranno domenica di guadagnarsi l’accesso al prossimo Super Bowl. Quello stadio d’estate passa spesso in prestito alle squadre di calcio europee in tour e può diventare il teatro di qualcosa di sorprendentemente magico, a volte. Il 22 luglio scorso la Juventus, lì, avrebbe dovuto giocare un’amichevole con il Barcellona, ma un virus intestinale mise ko mezza squadra blaugrana e quindi niente test. E allora il Levi’s Stadium divenne il prestigioso campo di allenamento esclusivo della Juventus, per un pomeriggio. E chi c’era si ricorda, a fine seduta, di due ragazzi che, preso qualche pallone ovale da football, si misero a provare qualche calcio, il cosiddetto field goal: uno accovacciato tiene ferma la palla con due dita, l’altro prende la ricorsa per calciare tra i pali, in quel caso verso una porta da soccer.