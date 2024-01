Allegri: "Buon punto. Yildiz per Milik? Con i se si fanno le città fantasma"

La Juventus non riesce a raggiungere l'ottava vittoria consecutiva tra Coppa Italia e Serie A ed esce dall'Allianz Stadium con un punto dopo la sfida contro l'Empoli terminata con il risultato di 1-1. La squadra di Allegri, in 10 contro 11 dal 18' in seguito all'ingenuità di Milik, si era portata in vantaggio grazie a Vlahovic prima della rete di Baldanzi. Al termine della sfida il tecnico bianconero si è presentato ai microfoni e ha dichiarato: "La squadra ha fatto una buona partita, siamo rimasti in 10 e non ci siamo disordinati. Nel secondo tempo siamo andati subito in vantaggio, poi c'è stata anche l'occasione in cui Cambiaso è scivolato. Questo è il calcio, non si possono vincere tutte le partite, c'è stato l'imprevisto dell'espulsione che ha complicato i piani. Complimenti all'Empoli".