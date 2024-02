Vlahovic, la Juve e il retroscena su Qatar 2022: "Non potevo nemmeno allenarmi"

" Amo questa città e questo club, mi sto trovando benissimo alla Juventus, è un ambiente che ha superato le mie aspettative " , ha dichiarato Dusan Vlahovic a 'BeIN Sport' in vista del big match contro l'Inter . L'attaccante bianconero ha realizzato sei reti nelle ultime quattro partite ed è tra i giocatori più in forma a disposizione di Allegri. Ma non ha sempre vissuto momenti come questo. Lo ha raccontato durante l'intervista.

Vlahovic e la stagione in corso

Il numero nove della Juve ha parlato della stagione in corso e del suo momento di forma: "Ora mi sento benissimo sul piano personale, sono contento di aver aiutato la squadra e che stiamo ottenendo i risultati che volevamo; quando si vince si lavora meglio, dobbiamo continuare cosi".

Vlahovic e il caso Maignan

Vlahovic ha subito cori discriminatori a sfondo razziale in più occasioni e ha espresso la sua vicinanza a Mike Maignan, per la brutta serata che ha dovuto vivere a Udine due settimane fa: "Un abbraccio a Maignan, non è da solo, siamo tutti con lui. E faremo di tutto affinché queste cose non accadano più nel calcio: è inaccettabile discriminare qualcuno per il colore della pelle, giochiamo e viviamo tutti insieme, e siamo tutti uguali" - ha concluso la punta della Juventus.