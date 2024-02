Allegri e il futuro Juve: la proposta e la tentazione Arabia Saudita

Potrebbe, di partenza, parere un poco paradossale visto che il tecnico è forte di un altro anno di contratto alla non secondaria cifra di 7 milioni netti più eventuali bonus, ma strategicamente non è consigliabile iniziare la prossima stagione affidando la squadra a un allenatore in scadenza (la lezione di Mourinho alla Roma, una delle tante, è paradigmatica) perché il gruppo si nutre di stabilità e non esistono categorie professionali che come quelle dei calciatori sono sensibili alle incertezze che circondano la società in generale e la guida tecnica in particolare.