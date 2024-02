Alcaraz, il jolly che mancava ad Allegri: il gesto non è passato inosservato

Questo Alcaraz dal nomignolo simpatico, Charly, potrebbe davvero rappresentare il jolly che mancava nella rosa dei centrocampisti a disposizione di Allegri: quello che, gettato nella mischia nell’ultima mezzora, può trovare il guizzo vincente per rompere l’equilibrio. E perché no, magari mettendo pure la firma sul tabellino alla voce dei marcatori. Del resto i numeri che lo caratterizzano, sono incoraggianti in questo senso: nel Southampton, dove ha vissuto 12 mesi tra Premier League e Championship (la serie B inglese) è andato in gol otto volte in 47 presenze, non esattamente pochi per essere una mezzala. Del resto Alcaraz ha il fiuto per il gol nel proprio Dna, non a caso è stato spesso utilizzato anche come falso centravanti proprio per la sua abilità nel districarsi al limite dell’area di rigore. E ieri pomeriggio, tanto per farsi conoscere meglio, ha postato anche sul suo profilo la prodezza siglata in campo, riprendendo il video che era stato precedentemente diffuso dai canali social della società bianconera. Lunedì sera, contro l’Udinese, conoscerà l’Allianz Stadium e se queste sono le premesse le possibilità che i tifosi lo vedano all’opera non sono poche. Anche Allegri è rimasto bene impressionato dalle sue caratteristiche che potranno risultare utili a una squadra la cui abitudine alla verticalizzazione non è esattamente la caratteristica principale.

Yildiz, la confessione di Allegri: “Se ti capita dagli un’occhiata…”