Il nuovo fenomeno della Germania tratta con la Juventus: "Il padre è in Italia"

Samardzic, Colpani e non solo

L’ex AZ, in ogni caso, è in abbondante compagnia sul taccuino di Giuntoli e Manna, in un momento dell’anno in cui le piste da battere vengono ampliate anziché sfoltite. Un’altra porta a Lazar Samardzic, serbo dell’Udinese con cui i bianconeri hanno da tempo un principio d’accordo: in inverno il Napoli non ha chiuso, in estate la Juventus potrebbe affondare. A patto di optare per un prospetto di talento, ma ancora da sgrezzare con i suoi 21 anni privi di esperienze ai massimi livelli. Un background che condivide con Andrea Colpani, pur di tre anni più esperto di lui: la brillante stagione inscenata al Monza dal rifinitore sta attirando l’attenzione delle big, Juventus compresa.