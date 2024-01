Juve come Real e City: il mercato che cambia e chi sono i nuovi Barrenechea e Soulé

Il Real Madrid, club primatista al mondo per ricavi, si sfrega le mani in vista dell’estate, quando potrà abbracciare il finalmente maggiorenne Endrick, talento generazionale bloccato in Brasile a 16 anni appena. E, intanto, continua a sollevare trofei in serie grazie (anche) alle giocate di Vinicius Jr. e Rodrygo, a loro volta “prenotati” quando ancora erano minorenni di belle speranze che dispensavano sogni in patria. Il Manchester City, campione d’Europa in carica, ai fuoriclasse ricoperti di petroldollari dalla proprietà emiratina unisce un’infornata di campioncini sbucati dall’Academy che ha portato la società ad essere quella più virtuosa in materia su scala continentale, con addirittura 28 ragazzi del vivaio capaci di esordire alle dipendenze di Guadriola nelle ultime cinque stagioni.