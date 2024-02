Juve, la formazione ufficiale contro l'Udinese: sorpasso dell'ultima ora

La sorpresa a centrocampo

A centrocampo dovrebbe essere confermata la stella linea che è scesa in campo dal primo minuto a San Siro. Sulla sinistra agirà Cambiaso, mentre a destra c'è un sorpasso dell'ultim'ora: Allegri si gioca la carta Weah, con Kostic che si accomoda in panchina. Per quanto riguarda il trio di centrocampo in mezzo sarà ccomposto da Locatelli in cabina di regia supportato da Rabiot e Mckennie. Rimandato ancora l'esordio da titolare di Carlos Alcaraz, che, a detta di Allegri ha grandi potenzialità e si è messo a disposizione ma non è ancora pronto per partire dal 1'. In cso di necessità, sempre pronti a subentrare a gara in corso, Miretti, Nicolussi Caviglia e Nonge.