Giuntoli: “Allegri, la Juve ti vuole ancora. Prenderemo calciatori top”

"Siamo felicissimi di lavorare con Allegri, ha dimostrato in passato di essere un grandissimo allenatore, stanno facendo cose straordinarie". Sono le parole di Cristiano Giuntoli, che nel pre-gara di Juventus-Udinese ha risposto in merito al futuro del tecnico bianconero. Il Ds ha infatti espresso un giudizio positivo sul bilancio della stagione, che vede la Vecchia Signora in seconda posizione alle spalle dell'Inter di Inzaghi.