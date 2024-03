La Juve posta Zidane e accende i tifosi: "Solo lui e Del Piero possono..."

Ci sono giocate impossibili da dimenticare. Questa mattina, i tifosi più nostalgici sono stati messi a dura prova dal club bianconero, che sui propri profili social ha riproposto una delle più belle immagini di repertorio di Zidane con la maglia della Juve. L'ex centrocampista della Vecchia Signora, in forza al club dal 1996 al 2001, ha consegnato alla tradizione calcistica il ricordo di tante prodezze tecniche che lo hanno reso una icona mondiale.

Tra queste, la ruleta ai danni di Morfeo durante il match contro l'Atalanta, che Allegri ospiterà questa sera nel match valido per la 28ª giornata di Serie A. Una delle mosse più tipiche del suo repertorio, che la Juve ha riproposto su Instagram accompagnato dal messaggio "Zidane's signature move. Omg Zizou".

Le reazioni dei tifosi

Ironiche o nostalgiche, le reazioni dei tifosi al post della Juve non si sono fatte attendere. C'è chi ha riconosciuto la sua tipica giocata: "Che classe Zizou". Chi si è appellato all'ex allenatore del Real affinché torni in Italia per sedere sulla panchina bianconera: "Vieni ad allenarci. Solo tu o Del Piero potete darci una mano", commenta un utente. E ancora: "Ci state dicendo qualcosa?", insinua un altro follower. C'è poi chi scherza: "Uguale a Locatelli e Miretti".