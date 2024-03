Pogba, la Russia lo chiama: l'incredibile offerta per tornare in campo

Sono passati dieci giorni dalla notizia riguardante Paul Pogba. La Procura Antidoping ha confermato la squalifica di quattro anni comminata al centrocampista della Juventus , che ora ha l'ultima occasione di dimostrare la sua innocenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna . Se la squalifica dovesse essere confermata anche da parte del tribunale svizzero, per Pogba, che il 15 marzo compirà 31 anni, la carriera potrebbe chiudersi definitivamente. Una notizia che ha scosso l'ambiente Juve tra compagni ed ex compagni di squadra lo hanno confortato con alcuni messaggi sui social: dalla moglie a Pimenta, poi il messaggio di Allegri in conferenza . L'ultimo periodo non è stato facile per il francese, soprattutto a livello mentale, ma dalla Russia gli è arrivata una proposta per tornare in campo.

Pogba-Russia, la lettera dei Broke Boys

Dalla Russia, infatti, hanno proposto a Paul Pogba di poter tornare in campo nella MFL, ovvero la Media Football League. Si tratta di un campionato in cui le squadre sono composte da celebrità: influencer, attori e altre figure di rilievo. Proprio i Broke Boys, club che fa parte di questa lega, ha scritto sui propri canali social una lettera indirizzata al francese con tanto di proposta d'ingaggio: "Caro Paul Pogba, Broke Boys FC, uno dei leader della MFL, ti invita a diventare la nostra carta da gioco. Le tue abilità sono cruciali per il nostro successo. Comprendendo le sfide impreviste che influenzano il tuo momento di gioco attuale, siamo qui per fornirti supporto per mantenerti in forma. Vi offriamo alloggi separati a Odintsovo, uno stipendio di 1500£ e accesso al nostro moderno centro medico. Purtroppo non possiamo offrirvi più dei nostri attuali capi squadra a causa della politica del club. Qui in Russia, sei diventato un campione del mondo! Sono sicuro che potrai ricordare i vecchi tempi e rianimare la tua carriera qui! Facciamo la storia insieme. Con i miei migliori auguri, Artem Khachatryan". Dalla proposta alla risposta del centrocampista della Juve...