"Vanno allargate le porte, il calcio è bloccato": Martina, uscita alla Buffon

Buongiorno Silvano Martina. Parliamo di portieri, quelli bianconeri. Lei se ne intende: ex numero uno e storico agente di Gigi Buffon. Alla Juventus tutti e tre hanno il contratto che scadrà alla fine del prossimo campionato: Szczesny, Perin e Pinsoglio. Come si muoverebbe al posto dei dirigenti?

"Premesso che non so cosa faranno. Io un’idea ce l’avrei. Li confermerei in blocco tutti. Szczesny sta offrendo un buon rendimento, Perin quando è stato chiamato in causa è sempre stato all’altezza e Pinsoglio è un ottimo uomo spogliatoio per quello che so. Se non dovessero incontrare problemi per accordarsi sugli ingaggi proseguirei con questo tris".

In giro che alternative le sembrano interessanti?

"Portieri buoni ce ne sono anche se ormai ci stiamo incattivendo un po’ tutti per cui le critiche piovono che è una bellezza. Provedel è una certezza, Di Gregorio e Meret sono bravi, magari non campionissimi ma si tratta di giocatori validi. Vicario sta andando bene in Inghilterra".

La Juventus ha messo gli occhi su Carnesecchi. Le piace?

"Sì, mi piace tantissimo e farà una grande carriera perché ha struttura e tecnica. E poi è giovane. Potrebbe essere lui il portiere della Juventus. E l’età oggi non conta più niente. Donnarumma ha iniziato a 16 anni, i ragazzi sono più pronti e svegli di come lo eravamo noi. Ricordo Lido Vieri, uno dei più grandi in assoluto, purtroppo era troppo emotivo e in parte lo pagava, rendeva di più Zoff che erano meno abile ma più freddo. Una volta alla vigilia del debutto di Vieri, a 32 anni, in una partita di Coppa dei campioni con il Borussia Dortmund lui guardò per oltre un’ora il tg in tedesco..."



