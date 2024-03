Vlahovic, sorpresa nel referto di Giua: la decisione del Giudice Sportivo

Gli attaccanti di Allegri nervosi: il dato

Una statistica balza all'occhio: negli ultimi due anni la Juventus è stata lasciata in inferiorità numeri per ben cinque volte dai propri attaccanti. Vlahovic è solo l'ultimo della lista, prima di lui Milik per il doppio giallo contro la Salernitana nella precedente stagione (la famosa partita del "fuorigioco fantasma" di Bonucci) e poi in questa per il brutto fallo su Cerri contro l'Empoli, Di Maria contro il Monza per la reazione su Izzo e Kean per il calcio a Mancini contro la Roma nello scorso campionato. I rossi dati ai difensori? Uno solo, ad Alex Sandro per il fallo contro il Verona nel 2022 che aveva interrotto una chiara occasione da rete. Quando i bianconeri soffrono, spesso gli attaccanti perdono la calma e i numeri non mentono.