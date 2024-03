“Soulé, Yildiz e Huijsen. Juve, per far cassa sacrifica altri e non loro”

Assist e gol. Numeri che fanno ben sperare

La differenza di attitudine nel creare per i compagni, per quanto entrambi abbiano servito lo stesso numero di assist, tre, è confermanta dal dato relativo agli expected assist su azione: dato analago agli expected gol che indica la probabilità statistica di un passaggio, in base a tipologia, lunghezza, punto di ricezione eccetera, di trasformarsi in assist (ossia di generare un gol). Koopmeiners è a 3,74, undicesimo del campionato, Ferguson a 2,09, cinquantesimo.

L’atalantino, insomma, è sicuramente un gradino sopra al bolognese nel rifinire il gioco. Per il resto, i dati confermano l’eccezionale abilità di entrambi negli inserimenti offensivi e nella finalizzazione, certificata del resto in modo abbastanza eloquente dal più importante: i gol, già 10 per Koopmeiners (quanti nell’intero scorso campionato) e 6 per Ferguson (uno in meno). Differenza in questo caso dovuta anche al fatto che l’olandese calcia i rigori (2 le reti dal dischetto) e lo scozzese no.