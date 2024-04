Cori razzisti in Roma-Lazio: il Giudice interviene. McKennie? Ancora silenzio

Arrivano sviluppi dopo il derby della Capitale tra Roma e Lazio , vinto dai giallorossi con il gol di Mancini . Nella sfida tra giallorossi e biancocelesti erano stati uditi cori di 'discriminazione razziale', come riscontrato d'altronde dal Giudice Sportivo, che ha così deciso di andare in fondo alla questione chiedendo un supplemento istruttorio dalla Procura Federale.

Cori discriminatori durante Roma-Lazio

Come riportato dal referto, nello specifico sono stati presi in analisi "cori tifoseria Lazio (“Curva nord centrale”) di discriminazione razziale verso calciatore Soc. Roma Lukaku (1° e 28° min. primo tempo e 51° min. secondo tempo); coro tifoseria Lazio (“Curva nord – Distinti nord ovest+est”) di discriminazione razziale (di matrice religiosa) verso tifoseria avversaria (35° primo tempo); coro tifoseria Roma (“Curva sud centrale e laterale”) di discriminazione razziale verso calciatore della Soc. Lazio Guendouzi (22° secondo tempo). Per le suddette manifestazioni, che non hanno comportato peraltro annuncio sonoro o interruzione della gara, si rende necessario apposito supplemento istruttorio da parte della Procura Federale, acquisendo in ogni caso una relazione dei responsabili dell’ordine pubblico".