Juve, attacco contato: Kean a parte, Milik a mezzo servizio. Fastidio Miretti

Juve, le condizioni di Milik e Kean

Lavoro in piscina anche per Fabio Miretti, che ha accusato un fastidio all'alluce ma che in ogni caso non preoccupa. Per quanto riguarda gli altri acciaccati Arek Milik non ha ancora svolto tutto l'allenamento con la squadra. Per il centravanti polacco c'era la speranza di riaverlo a servizio completo, ma al momento non ha recuperato completamente. Moise Kean ha invece svolto del lavoro a parte dopo l'ultimo stop per un fastidio al ginocchio sinistro. Per la sfida di Cagliari le scelte in attacco sono dunque scontate, ed è difficile immaginare che la situazione possa cambiare per la semifinale di torno in Coppa Italia contro la Lazio.