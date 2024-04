Ronaldo, i milioni e la storiella buoni-cattivi del tifo contro la Juve

E la carta, la mitica carta, verrebbe da chiedersi di che carta si tratti, se perfino un arbitrato non proprio tenero con la Juventus ne ha stabilito l'irrilevanza, anche se so che suona bene dire "carta Ronaldo", come se si trattasse della pistola fumante, della prova decisiva della colpevolezza dei cattivi dimostrata dai buoni. Come il calcio del popolo contro quello degli avidi, come Moggiopoli contro gli onesti, come Lukaku prima in forma e disinteressato, poi sovrappeso e affarista, infine ancora buono perché in fondo il peggio è stato evitato. Tutto raccontato sempre come una partita, in cui si fa il tifo, viva gli uni e abbasso gli altri, viva i 20 scudetti anche se sono 19, viva i 20 milioni da ridare anche se in realtà sono "solo" 10 proprio perché la carta tanto discussa, tanto tifata, tanto attesa, alla fine, per gli arbitri, più che la pistola fumante era una pallottola spuntata.