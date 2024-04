Chiesa primo cambio Juve, l'altra storia: il nuovo corso e il rapporto con Allegri

Federico Chiesa si trova di fronte alla necessità di ribaltare una realtà deragliata in narrazione a causa della smemorata e superficiale cronistoria che diventa racconto dominante. Perché è un fatto incontestabile che “Fede” abbia spostato gli equilibri in maniera decisiva nella fase finale del campionato Europeo chiuso in trionfo a Wembley, ma è altrettanto vero come, nella fase a gironi, gli sia toccato ancora di diventare il “primo cambio” come da indigesto sfogo nel derby contro il Torino (senza preoccuparsi di mascherare le parole di fronte alle telecamere: una scelta), solo che in quella occasione lo era in ingresso invece che in uscita.