Incertezza Juve: giocatori confusi, molti dirigenti vogliono Allegri via ma…

Ricostruzione Juventus e il finale di stagione

Nel frattempo, la dirigenza ha perso dei pezzi. Si è registrato, per esempio, l’addio di Giovanni Manna, il vice di Giuntoli che - come è noto a tutti - l’anno prossimo lavorerà per il Napoli e che da tempo non lavora più dentro i progetti della Juventus per ovvie ragioni, ma nessuno lo ha annunciato con chiarezza. C’è una grande incertezza sul futuro a medio termine, anche fra i giocatori si interrogano su quello che sarà il loro destino e, più in generale, qual è il destino della club. Non ne viene metta in dubbio la grandezza, ma nessuno riesce a capire le ambizioni.