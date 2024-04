Juve-Atalanta, la richiesta della Roma e i 4 motivi del mancato spostamento

Undici giorni per chiudere la stagione, centrando gli obiettivi con cui si era aperta. Per poi poter finalmente cominciare a fare chiarezza sul futuro. Sono gli undici giorni che attendono la Juventus da domenica 5 maggio, quando affronterà all’Olimpico la Roma, a mercoledì 15, quando sempre nella capitale sfiderà l’Atalanta nella finale di Coppa Italia. In mezzo, domenica 12, il match allo Stadium con la Salernitana già retrocessa. Certo, dopo la finale resteranno la trasferta di Bologna e l’ultima giornata in casa contro il Monza, ma potrebbero essere solo impegni da onorare per il prestigio e non prove da superare per conquistare la vitale qualificazione alla prossima Champions (comunque garantita con 5 punti nelle ultime quattro giornate). A patto che, appunto, nelle tre partite che giocherà tra il 5 e il 15 maggio la Juventus ritrovi la vittoria.