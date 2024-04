Samardzic, Giuntoli ha 2 assi nella manica. Juve, occhi su un campione d'Europa U19

Certo: la concorrenza non manca e, anzi, in caso di retrocessione dell’Udinese aumenterebbe ancora, con Napoli, Borussia Dortmund e Brighton spettatori interessati in prima fila. Ma la Juventus partirebbe un passo avanti, in virtù dei rapporti intessuti nell’ultimo anno con l’entourage, capeggiato dal papà-agente Mladen, puntando a un’operazione del tutto simile a quella confezionata dall’Inter, con un iniziale prestito che permetta quantomeno di posticipare l’investimento e con la possibilità di inserire magari il cartellino dell ’apprezzato Nicolussi Caviglia in un’operazione da 15-16 milioni complessivi .

Quella del centrocampista offensivo, d’altronde, è una lacuna che in estate dovrà essere colmata, e il recente infortunio del bolognese Ferguson ha escluso dalla lista uno dei papabili. Non solo Samardzic, però. La ancor meno prevedibile retrocessione del Sassuolo, qualora gli emiliani dovessero scivolare in Serie B, solleticherebbe di nuovo l’interesse bianconero per il giovanissimo Luca Lipani. Monitorato da vicino come possibile rinforzo della Next Gen nella scorsa estate (quando con la nazionale U19 di Bollini si è laureato campione d'Europa), il classe 2005 tornerebbe di prepotenza nell’orbita della Juventus, attenta come non mai a seguire le tracce dei più interessanti talenti del panorama nazionale e di quello internazionale.